Catania: salgono a sei i membri del gruppo squadra positivi

CATANIA – Altre positività al coronavirus in casa Catania. “A seguito dei più recenti test molecolari effettuati a Torre del Grifo – si legge nella nota – sono emerse due ulteriori positività nel Gruppo 1 (Gruppo Squadra): si tratta di un calciatore e di un componente dello staff, immediatamente posti in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. Al momento, i tesserati positivi al Covid-19 sono pertanto sei: cinque atleti e un tecnico. Due calciatori, inoltre, pur negativi al Covid-19 osservano il periodo di quarantena previsto per i “contatti stretti” di persona contagiata. Alla luce della situazione epidemiologica, gli allenamenti previsti per i prossimi giorni sono stati annullati e l’attività della prima squadra temporaneamente sospesa. Sinceri auguri di buon anno a tutti i tifosi rossazzurri”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI