Etna, salvata una famiglia dispersa

CATANIA. Nel pomeriggio di oggi due squadre dei Vigili del Fuoco, una del Distaccamento di Riposto e l’altra della sede distaccata dei volontari di Linguaglossa, sono state impegnate nella ricerca di una famiglia in difficoltà nella zona Nord dell’Etna sui Monti Sartorius.

Il gruppo famigliare del ragusano, composto da due genitori, i due figli e un cane, per la presenza della neve non è più riuscito a ritrovare il sentiero per rientrare al Rifugio Citelli.

Disorientati, sono riusciti a fare una chiamata di soccorso con il telefonino e a fornire la loro posizione alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

La famiglia è stata, dunque, raggiunta dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Linguaglossa ed è stata riaccompagnata in luogo sicuro.

Alle ricerche hanno partecipato anche i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sezione di Catania.



