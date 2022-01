SAPONARA (MESSINA) – Un incidente di caccia è avvenuto poco dopo le 7:30 di stamattina a Saponara, in provincia di Messina, in contrada Cucinotta. Un uomo, per cause al vaglio delle autorità, mentre si trovava in campagna è stato raggiunto da una pallottola al torace.

Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 e l’elisoccorso che lo ha trasportato al Policlinico di Messina. Le autorità mantengono ancora il massimo riserbo sulla dinamica dei fatti.



