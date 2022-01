PALERMO – Nuova chiusura per il Ponte Corleone a Palermo. Dopo lo stop al traffico della carreggiata in direzione Catania, ora tocca a quella in direzione Trapani.

Dalle 22 di domani sera, lunedì 3 gennaio, alle 5 del 4 gennaio, il ponte resterà chiuso per consentire alla ditta ‘Icaro progetti’ di eseguire le prove dinamiche sulla carreggiata in direzione Trapani. ne dà notizia Palazzo delle Aquile. Lo stop è stato concordato con i tecnici di Anas e con il commissario Castiglioni nella riunione del 22 dicembre.

