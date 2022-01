Palermo, primo allenamento sotto la guida di Baldini

PALERMO – Sono ripresi oggi nel campo dello Sport Village di Tommaso Natale gli allenamenti per i calciatori del Palermo F.C., i primi con il nuovo mister Silvio Baldini. A partire dalle 14.30, comunica la società rosanero attraverso il proprio sito ufficiale, i giocatori si sono ritrovati in campo con la nuova guida tecnica, alla presenza anche del viceallenatore Mauro Nardini e del preparatore dei portieri Stefano Pardini, oltre che del mental coach Stefano Colonnata. Per tutto il gruppo, riattivazione generale e piccoli esercizi con la palla per una ripresa graduale del regime atletico e tattico.

Nella mattinata di oggi, i giocatori si erano presentati individualmente al campo per i test anti-covid previsti dai protocolli federali, che hanno dato esito negativo per tutta la rosa, fatta eccezione per un calciatore di ritorno dal centro Italia, subito posto in quarantena presso il proprio domicilio. Il caso di tampone positivo riscontrato oggi si aggiunge a quello di un altro giocatore già risultato positivo nei giorni scorsi e per questo non ancora rientrato a Palermo.

Nella giornata di domani, lunedì 3 gennaio, tutti gli aventi diritto nel gruppo squadra si sottoporranno alla somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid-19.



A parte i due casi di tampone positivo, e quello di Bubacarr Marong in fase di riatletizzazione dopo un lieve infortunio con la Primavera rosanero, tutti gli altri calciatori in rosa hanno regolarmente preso parte all’allenamento.



