Palermo, si torna al lavoro: squadra agli ordini di Baldini

PALERMO – Il Palermo è pronto a tornare in campo per gli allenamenti, col gruppo che per la prima volta avrà modo di lavorare col neo tecnico Silvio Baldini. I rosanero a partire da oggi, infatti, svolgeranno le sedute sotto gli occhi attenti dell’allenatore che ha preso il posto dell’esonerato Giacomo Filippi.

Gli allenamenti per preparare i prossimi impegni di campionato sono in programma tra stadio e Sport Village di Tommaso Natale. La necessità di Baldini, che avrà l’intero organico al completo, al netto di tamponi ed eventuali positività, è quella di conoscere meglio la squadra che ha avuto modo di vedere solo a distanza e in tv.

Azzerate, quindi, tutte le gerarchie che si erano consolidate nelle scorse settimane e sarà l’ex Carrarese, pertanto, a cercare di comprendere quali siano le difficoltà di questo organico che in casa ha avuto un rendimento da promozione e in trasferta un ruolino di marcia da zona salvezza. Doppie sedute, colazione insieme e pranzo insieme: così Baldini vuole consolidare il gruppo e far remare tutti dalla stessa parte.

Nei giorni scorsi era emerso un caso di positività di un membro della squadra che adesso potrebbe essersi negativizzato, ma oltre ciò il gruppo è pronto a mettersi a disposizione di Baldini e provare a svoltare una stagione che – a metà percorso – sembra esser complicata, soprattutto in ottica promozione diretta in Serie B.



