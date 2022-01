Ricciardi: “Estendere subito il super green pass”

“Il rischio è che il 2022 sia ‘l’anno della marmotta’, cioè molto simile al 2021“. A dichiararlo è Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica.

“Rischiamo di rivivere un film già visto – spiega in un’intervista al quotidiano La Stampa -. Nuove varianti, rialzo di dei contagi, fase di attenuazione e relativa tranquillità in estate e poi nuove ondate in autunno e inverno. Se continuiamo a far circolare il virus non andiamo verso l’endemia, ma verso un perenne stato pandemico: solo con un numero di casi basso si può pensare di convivere con un virus. Ma questo virus reinfetta, la stessa persona può contagiarsi più volte: se pensiamo di adattarci a lui – ha continuato Ricciardi -, ci castigherà. Guardate cosa succede in Gran Bretagna, dove si erano illusi e hanno rinviato le chiusure in questo periodo natalizio, ora probabilmente dovranno fare un lockdown“.

“Il super Green pass va assolutamente esteso subito a tutte le attività, lavorative e sociali. Gennaio sarà un mese molto complicato, con un aumento esponenziale dei casi, arriveremo a centinaia di migliaia di contagiati al giorno. Per assistere a una discesa – ha concluso Ricciardi – dovremo aspettare febbraio, a patto di aggredire il virus e questa variante che raddoppia ogni giorno e mezzo: bisogna prendere le misure adeguate e spingere di più sulla campagna vaccinale”.

