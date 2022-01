Scuola, il 4 gennaio incontro sindacati-Bianchi

Il 4 gennaio le organizzazioni sindacali incontreranno il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. L’incontro servirà per stabilire le modalità e il tempo per il rientro a scuola subito dopo la pausa natalizia.

“In un brutto momento ma come dice il nostro Presidente servono decisioni generali in grado di garantire la difesa della comunità ed è questo che pretenderà la Cisl Scuola dal Governo a partire dall’incontro del 4 gennaio con il Ministro Bianchi”, dice la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi.

Anche in Sicilia si sta pensando a come far rientrare a scuola gli studenti e l’assessore all’Istruzione Lagalla, intervistato da LiveSicilia, ha già dichiarato che “al momento non si pensa al rinvio”.



