Uccide il figlio di 7 anni e lo nasconde nell’armadio

Colpisce il figlio di 7 anni alla gola con un coltello e lo uccide. Subito dopo ha anche tentato di uccidere la moglie.

È quanto accaduto ieri sera a Morazzone, in provincia di Varese. A darne notizia il sito internet del qutidiano la “Prealpina”. L’uomo, un 40enne che si trovava agli arresti domiciliari per altre vicende, ha nascosto il corpo del piccolo nell’armadio, poi ha raggiunto Gazzarra, sempre in provincia di Varese, la casa dei genitori della ex moglie, e l’ha aggredita e ferita per poi scappare. La donna, subito dopo, è stata trasportata all’ospedale di Varese e non è in pericolo di vita.

L’uomo è stato arrestato questa mattina intorno alle 8.30 a Viggiù al confine con la Svizzera dai militari dell’arma . Indagano i carabinieri di Varese e Saronno.

