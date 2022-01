PALERMO – Fiori d’arancio nella giunta regionale. Questa mattina si sono sposati l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ed Elena Pagana, deputata a Sala d’Ercole, ex Movimento 5 stelle e oggi Attiva Sicilia. I neo sposi sono genitori di Federico, nato nella primavera del 2021.

La cerimonia è stata celebrata nella chiesa di San Biagio a Catania, detta anche chiesa di Sant’Agata alla Fornace, perché è il luogo in cui avvenne il martirio patrona di Catania.

Prima di entrare in chiesa tutti gli invitati, muniti di mascherina, si sono sottoposti al test anti Covid. I wedding planner hanno dovuto aggiornare l’elenco dei servizi. La postazione per i tamponi, pagati dagli sposi a un laboratorio privato, è stata allestita in sacrestia.

Per la cronaca, la cerimonia è stata officiata da monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, e

monsignor Leone Calabrogio. Testimoni dello sposo Giacomo Gargano e Francesco Lo Re, e della sposta i fratelli

Salvo e Martina Pagana.



