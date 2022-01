MONREALE (PALERMO) – A causa del Covid è stato sospeso il concerto Gospel che si sarebbe dovuto tenere all’abbazia di San Martino delle Scale. Il Comune di Monreale ha infatti confermato la positività di alcuni componenti del coro e inoltre questa mattina la comunità monastica di San Martino delle Scale ha annunciato di trovarsi in isolamento per via di un positivo accertato.

Intanto – informano l’abate e il parroco dell’abbazia – tutte le celebrazioni e le attività parrocchiali e comunitarie sono sospese a tempo indeterminato. Inoltre pure la portineria del monastero, del punto vendita e dell’ufficio parrocchiale e della cappella di Santa Scolastica di Piano Geli rimarranno chiuse. “Appena possibile – comunica una nota dell’abbazia pubblicata su Facebook – sarà data comunicazione della ripresa delle attività stesse. Tanto si doveva per opportuna conoscenza di tutti i fedeli che frequentano la nostra Abbazia e la nostra Parrocchia”.



