Covid, Costa: verso il super green pass per tutti i lavoratori

ROMA – “L’estensione del super green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vaccinati”. In merito, “c’è un confronto aperto nella maggioranza ma confido che anche stavolta il premier saprà trovare una sintesi e prevedo si arrivi a un’estensione del super green pass”. Anche perché “dobbiamo risolvere una serie di contraddizioni che oggi ci sono, come il fatto che chi va a prendere un caffé viene chiesto il super green pass ma a chi lavora nello stesso esercizio no”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, a Fuori Tg, su Rai Tre, in previsione del consiglio dei ministri del 5 gennaio.

“Credo il governo abbia messo in campo misure graduali che fino a oggi hanno permesso al paese di restare aperto. Siamo di fronte a un incremento importante dei contagiati ed è chiaro che più aumentano e più è possibile che una parte di questi contagiati siano persone non vaccinate, che sono quelli che rischiano di creare maggior pressione sugli ospedali. Per questo il super green pass credo sia una misura che ci possa permettere di gestire questa situazione”.



