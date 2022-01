Escursionista tratto in salvo: era caduto in un canalone

CATANIA. Si è concluso intorno alle 14.30 di capodanno, un intervento dei militari della Stazione Sagf di Nicolosi per soccorrere un giovane escursionista scivolato lungo il canalone ghiacciato della Montagnola, a 2550 metri di altitudine, nel comune di Zafferana Etnea. Una coppia di escursionisti si era trovata in grave difficoltà a causa della caduta dell’uomo lungo il canalone della Montagnola. Attivato anche il Cnsas e il soccorso 118.

La coppia, approfittando della bella giornata festiva, aveva deciso di effettuare l’escursione sull’Etna avvicinandosi al crinale per godere della vista mozzafiato.



A causa del ghiaccio, l’uomo è scivolato per circa 200 metri rimanendo bloccato perchè al minimo movimento continuava a scivolare. Allertata, la pattuglia del Soccorso Alpino della Guardia di finanza si è recata sul posto anche grazie all’ausilio di un mezzo battipista. All’ingresso del canalone, i militari hanno proceduto a piedi e con l’utilizzo di corda, piccozza e ramponi hanno raggiunto l’escursionista che presentava un principio di ipotermia e alcune escoriazioni. Gli specialisti hanno recuperato la persona infortunata utilizzando manovre di corda e dopo aver preso anche la seconda persona, una donna bloccata sul sentiero ghiacciato perchè anche lei sprovvista di ramponi e piccozza, li hanno condotti presso la piazzola di atterraggio del Rifugio Sapienza dove in attesa c’era l’elicottero del 118. Prestate le prime cure al malcapitato, questi e’ stato trasportato al Policlinico di Catania per ulteriori accertamenti.



