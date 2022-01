ROMA – La Sicilia festeggia con il 10eLotto: nel concorso del 30 dicembre, come riporta Agipronews, un giocatore di Porto Empedolce, in provincia di Agrigento, ha centrato una vincita da 50 mila euro con un 9 Oro. Negli ultimi tre concorsi dell’anno il 10eLotto ha distribuito oltre 73 milioni di euro, per un totale di 4,1 miliardi in tutto il 2021.



