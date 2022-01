Mascherine, dad e test: il rientro in aula nel mondo

Stati Uniti

Canada

Francia

Regno Unito

Riapertura post natalizia delle scuole confermata dai prossimi giorni, malgrado l’ondata di contagi, ma con un rafforzamento dei protocolli di cautela sanitaria per i ragazzi. Anche in Inghilterra come nel resto del Paese scatta

l’obbligo di mascherina in aula per gli studenti di medie e superiori, ma anche quello di un test negativo per rientrare

dalle vacanze e d’un doppio tampone settimanale di controllo per tutti (In Galles i test saranno tre). I kit per i test verranno forniti gratuitamente ai vari istituti.

Belgio e Spagna

Le mascherine a scuola sono obbligatorie per gli alunni sopra i 6 anni.

Germania

L’obbligo vale all’interno di tutti gli edifici scolastici per tutte le fasce d’età, ma possono essere tolte per esami e presentazioni.

