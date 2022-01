Monreale, 5 milioni per la riqualificazione urbana

MONREALE (PALERMO) – Il comune di Monreale riceve ben 5 milioni di euro di finanziamento ministeriale per riqualificare alcune opere presenti, che necessitano un essere rimesse a nuovo.

“Tre progetti di riqualificazione urbana per un totale di finanziamento ministeriale da cinque milioni di euro: la riqualificazione del quartiere Pozzillo con un milione e 350 mila euro; l’arredo urbano di via Miceli e vie limitrofe con un milione e 750 mila euro, cui si aggiungono 350 mila euro comunali; la rigenerazione della palazzina comunale di piazzetta Inghilleri“. Ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale di Monreale, Marco Intravaia.

“In particolare modo i primi due progetti – ha continuato Intravaia – insistono su due quartieri importanti dal punto di vista storico e culturale. Il Pozzillo potrebbe essere, secondo alcuni storici, un’insediamento arabo, possiede un importante fontana, da riqualificare, e ha dato i natali al poeta monrealese Antonio Veneziano. In via Miceli si trova un’altra fontana storica, conosciuta come ‘ai cannoli’, risalente alla fine del 1600, il cui recupero diventerà un’attrazione turistica che diversifichera’ i beni monumentali da offrire ai numerosi visitatori. L’amministrazione comunale conferma di perseguire la riqualificazione dei quartieri storici come obiettivo di crescita per la città”.

“Ringrazio – ha concluso Intravaia – l’assessore ai Lavori pubblici Geppino Pupella e i tecnici comunali per avere colto l’importante opportunità che si aggiunge alla riqualificazione del quartiere Ciambra, un finanziamento regionale di un milione e 800 mila euro, il cui inizio dei lavori è in dirittura d’arrivo”.



