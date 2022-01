Msc Grandiosa, lo sbarco dei passeggeri positivi al Covid VIDEO

La partenza da Genova era prevista per le 17, ma dopo tre ancora la nave è ancora ormeggiata in Liguria

GENOVA – La partenza da Genova era prevista per le 17, ma alle 20.30 circa la nave Msc Grandiosa è ancora ormeggiata al porto di Genova dove continua il via vai delle ambulanze che portano via i passeggeri risultati positivi al Covid.

I passeggeri risultati positivi sono più di 100 e, ormai, è acclarato il focolaio creatosi a bordo della nave rientrata in Italia questa mattina da Marsiglia. Proprio per il rientro in Italia è stato necessario sottoporre i passeggeri al tampone e da lì si è scoperta la positività di tanti passeggeri (clicca qui per leggere il racconto) che ha mandato in panico tutti gli occupanti della nave.

A bordo della nave questa mattina, dopo che il comandate ha segnalato la presenza del focolaio, sono intervenute la capitaneria di porto e la sanità marittima. Subito dopo è intervenuta la Protezione Civile che sta facendo sbarcare i passeggeri risultati positivi che vivono al Nord Italia, mentre i positivi che vivono al Centro-Sud verranno fatti sbarcare a Civitavecchia.

Le operazioni sono ancora in corso e si prospettano tempi lunghi prima della ripartenza della nave per raggiungere Civitavecchia.



