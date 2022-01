Palermo 2022, l’ex rettore Micari sarà capolista del Pd

PALERMO – Il professore d’ingegneria Fabrizio Micari, già rettore dell’Università di Palermo e candidato alle elezioni regionali del 2017, sarà il capolista del Pd alle prossime elezioni comunali di primavera. Lo scrive oggi il Gds e lo conferma il segretario provinciale Rosario Filoramo.

“Il professore Micari – dice – ha dato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni amministrative come consigliere comunale e per la sua figura non potrà che essere il nostro capolista. E’ un atto di grande generosità politica e di attenzione nei confronti della propria città. Spero che questo esempio serva ad attivare altri importanti e decisivi contributi, perché – sottolinea Filoramo – Palermo è di tutti”.

Tra i candidati nella lista del Pd ci saranno alcuni dei responsabili dei dipartimenti e molti di essi hanno già partecipato alla stesura del programma del Partito Democratico. Sono Norina Agnello, Alessandro Rais, Alfredo Stabile, Aurora Ferreri, Cleo Li Calzi, Franco Gervasi, Gaetano Gambino, Lucia Bonaffino, Mohammed Cissè, Renato Autore, Sergio Melilli e Silvia Coscienza. “Forse non tutti – dice Filoramo – ma alcuni di loro saranno in lista”.



