Palermo, Amella: “Stop autobus per Monreale e Isola da revocare subito”

PALERMO – Il 2022 è iniziato con un sorpresa amara per i pendolari che da Isola delle Femmine o Monreale vogliono raggiungere Palermo con i mezzi Amat, società del trasporto pubblico cittadino, sarà impossibile per via della scadenza della convenzione non rinnovata.

“L’inizio del nuovo anno non ha fermato la criticità del trasporto pubblico a Palermo, confermato dalla sospensione delle corse in prolungamento dei bus per Monreale e Isola delle Femmine. Questa è una decisione che andrebbe immediatamente revocata frutto, tra l’altro, del mancato rinnovo delle convenzioni dell’azienda partecipata con le due municipalità della Città Metropolitana di Palermo, scadute lo scorso 31 dicembre e vincolate alla risoluzione di partite economiche che in alcuni casi esistono da qualche decennio“. A dichiararlo la consigliera del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella.

“La prospettiva è dunque quella di un evidente e pesante disagio per i tantissimi pendolari di questi due paesi, per le centinaia di studenti che tra pochi giorni riprenderanno l’attività scolastica e per i numerosi turisti tagliati fuori dalla possibilità di visitare Monreale e, comunque, dal percorso arabo normanno. Per questi motivi – ha concluso la consigliera -, il Movimento 5 Stelle lancia un appello a Leoluca Orlando nella sua qualità di Sindaco metropolitano affinché si faccia garante del ripristino di un servizio, la cui interruzione, non potrà che tradursi in ulteriori mancati ricavi per l’azienda partecipata e in ulteriori disservizi per i cittadini“.



