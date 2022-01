Palermo, ‘rapina la farmacia’ a due passi da casa: arrestato

PALERMO – Si chiama Michael De Lisi, ha 26 anni e sarebbe l’autore di una rapina. I carabinieri della compagnia di Piazza Verdi lo hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.

Indagini sono ancora in corso per individuare la seconda persona che partecipò al colpo messo a segno lo scorso 7 ottobre ai danni di una farmacia del rione Villagrazia.

De Lisi avrebbe scelto di assaltare la farmacia che si trova a 250 metri dalla casa in cui vive. Gli impiegati furono minacciati con un coltello da due persone volto travisato per arraffare i soldi in cassa.

Secondo il Gip suo carico di De Lisi sussistono gravi indizi di colpevolezza. Decisivo il lavoro dei militari della stazione Villagrazia.



