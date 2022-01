Palermo, tamponi Covid nel nuovo drive in – FOTO E VIDEO

PALERMO – Da stamani è attivo il nuovo drive-in per i tamponi Covid all’Istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo.

Il nuovo hub, che si trova in via Gino Marinuzzi, una traversa di Corso Calatafimi, sarà aperto con dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì. Stop il giovedì perché in zona si svolge il mercatino settimanale.

Per eseguire un tampone rapido bisogna prenotarsi all’indirizzo https://www.izssicilia.it/tamponi e cliccare sul pulsante “prenota tampone”.

Una volta eseguito il test i cittadini non dovranno attendere l’esito sul posto ma riceveranno una email. Qualora il tampone dia esito positivo, come è regola, sarà eseguito il test molecolare.

A gestire il nuovo hub è la struttura commissariale di Palermo guidata da Renato Costa che stamani era sul posto per avviare le operazioni.

In mattinata 440 tamponi nel drive in dell’istituto zooprofilattico aperto oggi a Palermo sono stati eseguiti. Sono stati 71 i positivi. Il tasso di positività è del 16%. Nei drive in dell’Asp di Palermo, in due giorni del primo e del 2 gennaio sono stati eseguiti 1052 tamponi rapidi, con 272 positivi (25,86%).

