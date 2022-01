Palermo, tensione alla posta per la lunga attesa: intervengono i carabinieri

PALERMO – Le attese non piacciono a tutti, soprattutto a chi resta in attesa all’ufficio postale per diverse ore.

A Palermo, all’ufficio postale di piazza Giuseppe Verdi, la tensione è salita proprio per via della lunga attesa che ha costretto tante persone a rimanere in fila per ore.

Il disagio è stato causato dall’assenza di alcuni impiegati assenti per via della positività al covid, costretti a rimanere a casa.

Il direttore dell’ufficio postale ha visto salire la tensione e la rabbia delle persone in coda, per questo motivo ha deciso di chiamare i carabinieri, intervenuti per placare gli animi degli utenti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI