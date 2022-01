Piana degli Albanesi, lo scrittore Calivà presenta il suo libro

PIANA DEGLI ALBANESI (PA) – Domani, martedì 4 Gennaio 2022, alle ore 18,00 presso il museo civico Nicola Barbato presentazione del libro dello scrittore Mario Calivà “Poezi Arbëreshe”, con intervento musicale di Matilde Cassarà.

“La raccolta di poesie Arbëreshe di Mario Calivà è, secondo diverse declinazioni, un paesaggio che s’incarna. Una sequela di luoghi e di momenti che prendono corpo e sostanza, cioè raccontano attraverso le modulazioni della notte e del giorno, della luce e del buio di un paesaggio invisibile, di un paesaggio interiore e privato che viene specchiato o deformato da quello esteriore ed estraneo e d’altra parte familiare”. Dalla prefazione di Giovanni Greco (Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” di Roma)

“Con l’appuntamento di domani si conclude la rassegna LIBRI SOTTO L’ALBERO un calendario di eventi natalizi che mirano a valorizzare e rendere fruibile lavori di scrittori locali come la pubblicazione del nostro Prof. Mario Calivà fortemente impegnato nella divulgazione della nostra cultura, della nostra storia narrando e ricordando Piana anche in versi come nella pubblicazione Poezi Arbëreshe. Domani verrà accompagnato nella presentazione delle poesie dall’intervento musicale di Matilde Cassarà, giovane e talentuosa fisarmonicista di Piana. Gli eventi organizzati, nel rispetto della normativa Covid-19, e trasmessi in diretta social sulla pagina amarcordHora, vogliono ridare forza e speranza di rinascita da questi momenti di forti difficoltà“. ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta



