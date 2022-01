Sanità, in agitazione gli infermieri del Cannizzaro

Catania– Il Nursind ha proclamato lo stato di agitazione degli infermieri dell’ospedale Cannizzaro di Catania e annunciato un eventuale sciopero per il prossimo 28 gennaio in caso di mancata intesa con l’azienda. Al centro della protesta, sostiene il sindacato in una nota, la “carenza di personale” e “l’assenza quasi totale di personale di supporto all’assistenza che costringono gli infermieri a supplire, svolgendo mansioni inferiori”. “Un disastro assistenziale – afferma Salvo Vaccaro del Nursind – a danno della collettivita’ che in tempo di pandemia ha visto le risorse dirottate verso altro personale principalmente medico”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI