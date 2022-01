Quasi in tutta Italia treni fermi

Sarà un sabato di disagio in tutta Italia per chi vorrà viaggiare in treno. Da parte delle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri e Orsa Ferrovie è stato proclamato uno sciopero dei dipendenti di Trenitalia.

Lo sciopero comprenderà tutto il territorio italiano ad eccezione della Liguria, dalle ore 9 alle ore 17 di sabato 8 gennaio 2022.



