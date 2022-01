È stato un pomeriggio difficile per gli utenti della compagnia telefonica WindTre. In tutta Italia la compagnia ha avuto dei problemi di connessione, impedendo a tutti di effettuare e ricevere telefonate, così come è stato impossibile inviare o ricevere messaggi e connettersi ad internet.

In pochissimi minuti l’hashtag #windtre è andato in trend su Twitter, con tutti i clienti che hanno lamentato dei problemi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI