Caccamo, si ferisce con una motosega: soccorso in elicottero

CACCAMO – Un uomo di 75 anni è rimasto ferito a Caccamo (Pa) mentre con una motosega potava gli alberi in un terreno in contrada San Giovanni Li Greci. L’attrezzo è sfuggito alla sua presa e l’uomo si è ferito al braccio.

Portato con l’ambulanza dei sanitari del 118 al campo sportivo del paese e da qui in elisoccorso all’ospedale Civico, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica e sottoposto a un intervento per ricucire il braccio. Il pensionato non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese.



