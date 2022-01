Catania: prorogato l’esercizio provvisorio fino al 5 gennaio

CATANIA – “A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della società Calcio Catania S.p.A., il Tribunale di Catania con provvedimento del 2 gennaio 2022 ha disposto, in attesa di acquisire e valutare la relazione del collegio dei curatori ed ogni altra pertinente documentazione, la proroga fino al 5 gennaio p.v. dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica”. Così in una nota il club rossazzurro ha reso nota la proroga dell’esercizio provvisorio disposta dal Tribunale di Catania. L’obiettivo è quello di riuscire a trovare 600 mila euro in maniera tale da poter concludere la stagione. “Alla luce della proroga – prosegue il comunicato della società etnea – sono confermate le misure già adottate e comunicate in data 24 dicembre 2021: momentanee chiusure del Centro di Riabilitazione, delle piscine e delle palestre nella sede operativa “Torre del Grifo Village”; sospensione della Campagna Abbonamenti”.



