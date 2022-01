Covid-19, a Catania oggi 1087 nuovi positivi. Ieri erano 1090

La provincia di Catania è stabilmente sopra il tetto dei mille nuovi casi giornalieri di cittadini positivi al Covid-19. I numeri quotidiani del contagio da coronavirus, appena diffusi, parlano di 1087 nuovi positivi scovati oggi nel Catanese, mentre ieri erano 1090. Il capoluogo etneo, però, non è più la provincia con più contagi: Palermo registra 1100 casi, Messina subisce un boom e arriva a 1222 nuovi positivi, Siracusa 227, Trapani 495, Ragusa 642, Caltanissetta 415, Agrigento 746, Enna 481.



Il totale di nuovi casi di Covid-19 in tutta la Sicilia è di 6415, oltre duemila nuovi positivi in più rispetto a ieri (quando il numero totale era di 4384 nuovi casi). Con questi numeri, il passaggio da zona gialla a zona arancione rischia di diventare una possibilità sempre più concreta. In totale, gli attualmente positivi dell’Isola sono 60922.



Come riportato da LiveSicilia questa mattina, l’aumento dei casi comporta anche un maggiore affanno per le strutture ospedaliere cittadine: Garibaldi e Policlinico raccontano di un aumento dei ricoveri che rischia di mandare in affanno i reparti, anche per via del numero di non vaccinati. Cioè la maggior parte di coloro che si trovano in terapia intensiva.