Covid, Asp senza tamponi rapidi: il Pd presenta interpellanza

Lupo chiama in causa Razza.

PALERMO – “In alcune Asp siciliane mancano i tamponi rapidi, al punto che ci sono Comuni nei quali si invitano i cittadini che presentano sintomi Covid a ‘rimanere a casa’. È incredibile che a due anni dall’inizio della pandemia, in Sicilia siamo ancora alle prese con scorte insufficienti di tamponi”. Lo dice il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo che sulla vicenda ha presentato una interpellanza urgente rivolta all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. “Nella condizione attuale – aggiunge Lupo – alla luce delle difficoltà ulteriori legate alla variante Omicron, in nessun comune della Sicilia può verificarsi che manchino i tamponi. Non possiamo chiedere ad un cittadino con sintomi Covid di scegliere se restare a casa o trovare un tampone a pagamento, perché questo significa rinnegare il senso stesso di servizio sanitario pubblico”.



