Covid, consegnate le pillole alle Regioni italiane: ecco chi ne ha ricevute di più

Da oggi in Italia è disponibile la pillola per il trattamento dei pazienti positivi al Covid-19. Alle Regioni sono state distribuite 11.899 confezioni di Molnupiravir.

Le pillole saranno distribuite agli ospedali che, successivamente, le somministreranno ai pazienti.

La ripartizione regionale delle confezioni di farmaco vede al primo posto la Lombardia, con 1.800, seguita da Lazio (1.680), Toscana e Veneto (1.440) e Liguria (1.080). La struttura commissariale ha avuto mandato dal ministero della Salute, di acquisire un quantitativo pari a 50.000 cicli trattamento di farmaci antivirali orali per ciascuna tipologia di Molnupiravir, che ha avuto l’ok dall’Aifa, e Paxlovid, per il quale non c’è ancora il via libera.



