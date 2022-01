Covid, donna positiva partorisce: il figlio muore

Nonostante la positività al covid le era stato assicurato, fino all’ultimo, che il nascituro stava bene e che non ci sarebbero stati problemi per il piccolo. Invece non è andata così.

Subito dopo il parto, mentre aspettava di poter prendere in braccio il figlioletto, le è stato comunicato che il bimbo era morto. La Procura dell’Aquila ora vuole vederci chiaro e ha aperto un’inchiesta. La famiglia al centro del dramma è dell’Aquila, città dove sono avvenuti i fatti.

LEGGI ANCHE: Covid, Giusy Barbato perde la vita a 37 anni: la famiglia era stata invitata a vaccinarsi

Si tratta di una giovane coppia che, dalla gioia e dai preparativi per la nuova vita, è piombata nella disperazione. Ha comunque denunciato l’accaduto alla magistratura e il sostituto procuratore Roberta D’Avolio ha disposto il sequestro della cartella clinica di mamma e bimbo e ha iscritto nel registro degli indagati sei medici, che a vario titolo si sono occupati della paziente, che è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia nell’ospedale dell’Aquila, settore Covid.

Il bambino è nato lo scorso 31 dicembre: non si sa, per ora, se è venuto alla luce già morto oppure se il quadro clinico è improvvisamente precipitato e per quale motivo. I sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI