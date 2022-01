Cyber attacchi, boom di casi nel 2021: colpa anche dello smart working

ROMA – Nel 2021 sono stati 5.434 gli attacchi a sistemi informatici critici nazionali gestiti dalla struttura specializzata in cybersicurezza della Polizia postale, che ha diramato 110.524 alert e denunciato 187 persone. In questo contesto, l’azione è stata diretta soprattutto alla lotta alla vendita sul web di Green pass falsi. E sono state 101 le persone appartenenti alla “complessa galassia dei movimenti No vax e No Green pass” denunciate per aver partecipato a gruppi online che incitano alla violenza e organizzano eventi o manifestazioni non autorizzate.

In crescita gli attacchi informatici alle aziende (126 quelli registrati), favoriti dallo smart working. In aumento anche stalking, revenge porn e sextortion. Boom dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI