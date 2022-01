Lampedusa, vaccinazioni pediatriche per due giorni: le date

PALERMO – Disegni da colorare, matite in dono e palloncini a decorare l’ambiente. In un clima di gioco e spensieratezza, da venerdì 7 a domenica 9 gennaio, nei locali della Scuola elementare Giovanni Pascoli, l’Asp di Palermo vaccinerà a Lampedusa i bambini della fascia pediatrica, 5-11 anni. Oltre 350 ragazzi ai quali si dedicherà un’equipe opportunamente composta con medici, infermieri, educatori e personale amministrativo (per il rilascio delle certificazioni).

“La scelta condivisa con l’Amministrazione comunale di sfruttare i locali dell’Istituto Pascoli – ha spiegato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – nasce dall’esigenza di somministrare la vaccinazione in ambienti familiari ai ragazzi. In quegli stessi locali che quotidianamente frequentano per le lezioni scolastiche. I genitori ed i bambini troveranno un’equipe che fornirà a mamme e papà tutte le informazioni utili a far comprendere quanto sia importante vaccinare anche i più piccoli, soprattutto, in un momento in cui i contagi aumentano di giorno in giorno. Proteggere i bambini significa anche proteggere i più grandi per far sì che sia immunizzata una fascia sempre più alta della popolazione”.

Gli operatori dell’Asp di Palermo vaccineranno i bambini nella Scuola Giovanni Pascoli (con ingresso da Piazza Martiri d’Italia) venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 gennaio, dalle ore 10 alle 16. In altri locali della stesso Istituto – dalle ore 9 alle ore 16 sempre dei giorni 7,8 e 9 gennaio – un’altra equipe dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo sarà a disposizione dell’intera popolazione di Lampedusa, gran parte della quale potrà ricevere la dose booster. Medici ed infermieri saranno, comunque, a disposizione per somministrare anche prime o seconde dosi del vaccino anticovid.

Il personale amministrativo curerà registrazioni, rilascio di certificazioni e Green Pass (a tutti coloro che avranno riscontro difficoltà a scaricarlo dal portale nazionale).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI