Meteo, le previsioni: che tempo farà in Sicilia

PALERMO – Meteo: tutti gli aggiornamenti. Al Sud molto nuvoloso su Campania, coste Tirreniche e immediato entroterra di Basilicata e Calabria, con nubi in diradamento pomeridiano sulla Calabria e solo parzialmente sulla Basilicata; prevalente soleggiato altrove salvo locali addensamenti su Molise e Puglia e, fino la tarda mattina, sulle coste Siciliane. Temperature minime in aumento su Campania, Molise e Sicilia; massime in aumento su Molise, nord Puglia, Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti deboli variabili, in generale rotazione dai quadranti meridionali e in intensificazione su Sicilia e sud peninsulare. Mari mossi, poco mosso l’Adriatico.



