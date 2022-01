Mille tamponi in quattro drive in palermitani: il 16,9% positivi

PALERMO – Superata oggi quota mille tamponi nei Drive In dell’Asp di Palermo. Nelle quattro strutture attivate dall’Azienda sanitaria del capoluogo si e’ lavorato ben oltre le sette ore previste. Sono stati complessivamente 1.012 i tamponi rapidi effettuati con 171 positivi (16,90%). In particolare: 310 tamponi e 60 positivi (19,35%) alla Casa del Sole di Palermo; 149 tamponi e 21 positivi a Cefalu’ (14,09%) ; 241 tamponi e 41 positivi (17,01%) a Partinico e 312 tamponi e 49 positivi (15,71%) a Termini Imerese.

Domani saranno in funzione dalle 9 alle 16 i Drive In della Casa del Sole, Partinico e Cefalu’, ai quali si aggiungera’ anche Villabate. Nella cittadina alle porte di Palermo, gli utenti potranno recarsi a bordo delle proprie auto in via Natta per effettuare il tampone rapido. In caso di esito positivo, l’utente verra’ sottoposto al molecolare. Il servizio e’ gratuito per i possessori del Green Pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro.



