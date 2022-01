Palermo, controlli del green pass: multe e chiusure

Oltre 7 mila le persone controllate in città

PALERMO – Il green pass è, ormai, diventato obbligatorio per svolgere molte attività in Italia. I prefetti hanno stabilito che venga controllato il rispetto della certificazione verde e dal 30 dicembre al 3 gennaio a Palermo sono state controllate 7440.

Durante questi controlli sono state sanzionate 43 persone per la violazione delle norme che regolano l’uso del Green Pass rafforzato. Altre 522 sono state multate per mancato rispetto della normativa anti Covid come l’uso della mascherina e il distanziamento sociale.

Sul fronte locali: polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno controllato 1.135 esercizi commerciali. Di questi 16 sono stati multati e 2 chiusi per cinque giorni.

