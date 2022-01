Palermo, Covid al Polo tecnico: chiude ufficio di via Ausonia

Resterà chiuso per le operazioni di sanificazione

Gli impiegati si sono presentati a lavoro ma sono dovuti tornare a casa. È successo stamattina al Polo Tecnico del comune di Palermo in via Ausoni che sarà costretto a rimanere chiuso due giorni. Due impiegati comunali presso l’edificio sono risultati positivi al Coronavirus e così l’immobile è stato sgomberato per eseguire la sanificazioni dei locali.

Stamattina però gli altri dipendenti che hanno ufficio presso la struttura si sono presentati alle porte dello stabile perché la mail che comunicava la necessità di eseguire la sanificazione dei locali è arrivata in tarda serata. Per questo è stato necessario prima dell’intervento della ditta far uscire gli impiegati dagli uffici.

Gli uffici comunali resteranno chiusi anche domani. “Lo avevamo detto e scritto – dice Nicola Scaglione segretario provinciale del Csa – il lavoro agile è una soluzione alla luce dei tantissimi contagi in questi giorni. Invece si è deciso di proseguire nel lavoro in presenza e questi sono i risultati. Tra l’altro mentre la ditta deve fare la sanificazione ancora una volta nell’edificio manca l’acqua. Una situazione che si ripete almeno due volte ogni settimana”.



