Palermo, in un giorno oltre 6mila vaccini negli hub dell’Asp

PALERMO – Se non è un record poco ci manca. Nella sola giornata di oggi negli hub vaccinali dell’Asp di Palermo sono state somministrate 6000 dosi di vaccino anti covid.

Di queste somministrazioni, il dato parziale ha fatto registrare 883 a Bagheria, 804 all’Hub del centro commerciale La Torre di Palermo, 781 a Villa delle Ginestre, sempre a Palermo, e 518 a Misilmeri. In considerevole aumento anche l’adesione della fascia pediatrica (5-11) con 462 vaccinazioni (sempre alle 18), di cui 130 a Villa delle Ginestre e 96 all’Hub di Bagheria.

“È inevitabile che un enorme afflusso di gente comporti che i tempi di attesa si possano dilatare – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – mai come in questo momento c’è bisogno della collaborazione di tutti per far sì che il maggior numero di persone possa vaccinarsi. Ringrazio gli operatori dell’Asp che stanno dando prova di grande spirito di abnegazione lavorando incessantemente per rispondere alla grande richiesta della gente che ha capito e compreso l’importanza della vaccinazione nella battaglia contro il covid”.

