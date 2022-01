Palermo: possibile il ritorno di Mattia Felici dal Lecce

Nella passata stagione il classe 2001 ha totalizzato in Primavera 2B 5 reti e 2 assist in 10 presenze

PALERMO – Mattia Felici potrebbe indossare nuovamente la maglia del Palermo. L’esterno d’attacco classe 2001 ha già militato tra i rosanero nella stagione 2019-2020 in Serie D, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. Secondo quanto riportato da LaCasadiC Felici sarebbe finito fuori dal progetto tecnico e quest’anno ha collezionato una sola presenza in Primavera e una in Coppa Italia per un totale di 65 minuti.

Il primo rinforzo del mercato di gennaio, per Baldini, potrebbe quindi essere un esterno congeniale al suo 4-2-3-1, un giovane di prospettiva che al Palermo ha dimostrato di poter essere determinante. Nella passata stagione il classe 2001 ha totalizzato in Primavera 2B 5 reti e 2 assist in 10 presenze.



