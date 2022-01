Paternò, a fuoco hotel abbandonato: fu set di Ficarra e Picone

Le fiamme ieri sera nell'ex Albergo Sicilia dismesso da tempo, in fuga gli occupanti che lo usavano come rifugio

CATANIA – Distrutto da un incendio l’ex Albergo Sicilia a Paternò, nel Catanese. L’hotel è dismesso da tempo e utilizzato abusivamente come rifugio di fortuna dagli extracomunitari impiegati nei campi della provincia.

Il rogo è divampato intorno alle 22 e a lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti di via Vittorio Emanuele che hanno visto le fiamme uscire dal primo piano della struttura. Ancora da accertare le cause dell’incendio: all’interno tra cumuli di rifiuti di ogni genere sono stati trovati giacigli e l’ipotesi è quella che qualcuno abbia acceso il fuoco o per riscaldarsi o per preparare qualcosa da mangiare.

Quando è scoppiato l’incendio, gli occupanti – non ancora identificati – hanno lasciato l’edificio e chi ha avvertito i vigili del fuoco ha raccontato di aver visto gente scappare con coperte e borsoni. Porte e finestre della strutturata di proprietà della Città Metropolitana di Catania, l’anno scorso erano state murate per impedire l’accesso di senzatetto ed extracomunitari, che però continuavano ad usare l’ex albergo come rifugio.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI