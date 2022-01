Quirinale, oggi la data del voto: il M5s chiede un Matterella bis

Attesa per oggi la data del voto per l'elezione del Capo dello Stato

ROMA – Attesa per l’annuncio del presidente della Camera Fico, che oggi indicherà la data del primo voto per eleggere il presidente della Repubblica. Continuano i contatti riservati tra i partiti. Berlusconi è convinto di avere i numeri per il Colle, ma Salvini lavora a un incontro con i leader e attacca Letta: “Mette veti e perde tempo”, fanno sapere fonti della Lega.

L’assemblea dei senatori M5s a “larghissima maggioranza” chiede il bis di Mattarella. Intanto, Montecitorio si prepara al via delle votazioni. Entro domani si riunisce il Cts interno per valutare le misure di sicurezza contro i contagi da Covid dopo che il governo avrà esteso il Super Green pass ai lavoratori.



