Tamponi scaduti a Partinico, Costa: “Test già ripetuti”

PALERMO – Questa mattina, è stato scoperto che all’area dei tamponi drive-in di Partinico sono stati effettuati dei tamponi appartenenti ad un lotto scaduto. La cosa ha destato preoccupazione e rabbia perché tracciare i positivi è molto importante per evitare il collasso degli ospedali.

I tamponi scaduti, come dichiarato dal deputato regionale Giorgio Pasqua, sarebbero circa quaranta e lo ha descritto come “un episodio gravissimo e inaccettabile“.

Renato Costa, commissario per l’emergenza covid a Palermo, si è premurato di precisare: “L’area dei tamponi drive-in di Partinico, dove ieri sono stati eseguiti test appartenenti a un lotto scaduto è stata sospesa non appena ci si è resi conto dell’errore. I tamponi sono stati ripetuti stamattina. L’esito odierno è pressoché sovrapponibile a quello di ieri, eccezion fatta per due utenti: uno che ieri era risultato positivo e oggi è negativo e un altro che, invece, aveva avuto un esito negativo mentre il test di oggi è positivo ma, non avendo ricevuto un provvedimento di fine isolamento, si trova presso il suo domicilio“.

“Vogliamo tranquillizzare i cittadini – ha concluso il commissario – e fare presente che questo episodio isolato non deve generare allarmismi: tutti i magazzini dove conserviamo i tamponi sono stati nuovamente controllati e non abbiamo lotti scaduti in giacenza”.

