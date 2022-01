Tsunami Omicron in Usa, in un giorno un milione di contagi

WASHINGTON – Uno tsunami Omicron si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. Nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione, il doppio rispetto a quattro giorni fa e il quadruplo in poco più di una settimana, secondo i dati della Johns Hopkins University riportati dall’agenzia Bloomberg che spiega come i numeri potrebbero essere persino sottostimati, non tenendo conto dei tantissimi americani che oramai si affidano ai test anti Covid fai da te utilizzati in casa.

In Cina 1,2 milioni di persone in lockdown nella città di Yuzhou dopo la scoperta di tre casi di coronavirus negli ultimi giorni.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI