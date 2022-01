Catania, Pogliese: “Titolo sportivo? Ognuno faccia propria parte”

CATANIA – “Far sopravvivere il titolo sportivo del Catania è prioritario. Sono convinto che i curatori stiano facendo il possibile e l’impossibile. Ovviamente ognuno adesso è chiamato a fare la propria parte, nei limiti delle proprie responsabilità”. Così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in merito all’attuale situazione che sta attraversando il club etneo. Intervistato da “Il Catanista”, il primo cittadino catanese ha poi aggiunto: “Il 23 luglio 2020 era iniziata un percorso con imprenditori che avevano fatto una scelta coraggiosa, ma la strada si è fatta molto difficile. C’erano state speranze fondate di chiudere qualche trattativa per la cessione, ma ahimè così non è stato. A dicembre si è vissuta una delle giornate più brutte, sul piano calcistico ma anche per la città. La mia speranza è che il titolo sportivo possa sopravvivere”. La situazione è particolarmente delicata: “Io sono sempre stato un ottimista e continuo ad esserlo, ma saranno i curatori a fare le loro valutazioni – ha aggiunto Pogliese -. Non sta a me dire di chi sono le responsabilità, ma il fallimento è una delle pagine più tristi della storia nostra città. Ci saranno i momenti per fare i bilanci. Adesso ognuno faccia la propria parte per far sopravvivere il titolo sportivo”.



