Catania, si studia incremento centri vaccini e tamponi

Catania – E’ allo studio un “incremento sul territorio delle strutture per la somministrazione dei vaccini e l’effettuazione dei tamponi e verranno nel frattempo anche incrementati i periodi di apertura al pubblico delle strutture gia’ operative sul territorio”. Lo ha affermato il commissario Covid di Catania Pino Liberti durante una riunione in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi stamane in relazione alla prossima entrata in vigore del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 229 che prevede ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid-19. Lo rende noto la stessa Prefettura di Catania. Durante la riunione sono state esaminate le problematiche relative alle lunghe file nei centri dove si somministrano vaccini e si effettuano i tamponi a Catania e d Acireale e sono stati valutati quali ulteriori interventi da adottare per fronteggiare il grande afflusso di persone che vi si recano E’ stata disposta inoltre l’ulteriore intensificazione dei controlli interforze per garantire il rispetto delle misure anti Covid -19, anche con l’ausilio dell’Esercito e del Corpo Forestale.

Aprira’ anche nel pomeriggio da lunedi’ prossimo,10 gennaio, il centro per i vaccini approntato dal maggio scorso nell’auditorium Nelson Mandela di Misterbianco (Catania). Lo fa saperere il sindaco Marco Corsaro dopo avere ottenuto l’ok da parte dell’Ufficio del commissario ad acta per l’emergenza Covid-19 di Catania guidato dal Giuseppe Liberti. Il centro vaccini nel periodo tra le festivita’ del Natale e Capodanno ha registrato un notevole aumento delle presenze di persone che si sono sottoposte al vaccino e questo ha spinto il sindaco a richiedere l’ampliamento dell’orario anche nel pomeriggio per evitare le lunghe code di cittadini, provenienti anche da fuori comune, fuori la struttura.

“In questo momento di emergenza – dice Corsaro – dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per inoculare quante piu’ dosi possibili ai cittadini richiedenti oltre a convincere, con i punti di informazione, i piu’ titubanti o timorosi che il vaccino e’ la strada maestra per evitare gravi pericoli”. IL Comune e’ anche in attesa da parte dell’Ufficio del commissario ad acta per l’emergenza Covid 19 di effettuare sul territorio comunale gli screening sanitari per i gli alunni delle scuole e di aprire una struttura permanente drive in per i tamponi. “Nei giorni scorsi – continua Corsaro – abbiamo effettuato, di concerto con la struttura commissariale, dei sopralluoghi sul territorio per ospitare una struttura fissa per i tamponi ed abbiamo trovato una soluzione che siamo pronti ad attrezzare in 48 ore. Attendiamo il via libera per partire e fornire ai cittadini un ulteriore servizio”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI