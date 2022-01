Catania, spaccia nel negozio della madre: arrestato

CATANIA – Aveva in casa più di un chilo di marijuana, oltre a 212 dosi già confezionate, bilancini di precisione e materiali per il confezionamento della droga: per questi motivi un giovane di 19 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato, intervenuta in un negozio del quartiere Librino in seguito a una segnalazione.

Sul posto, i poliziotti della sezione Volanti hanno identificato il figlio incensurato della titolare del negozio e hanno perquisito la sua abitazione, dove è stata trovata la droga. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.



