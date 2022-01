Covid, Alicudi non più isola virus free: un turista positivo

ALICUDI – Alicudi, l’isola meno abitata dell’arcipelago delle Eolie, non è piu’ Covid Free. Un turista si è sottoposto al tampone presso la Guardia Medica ed è risultato positivo. Il villeggiante è stato trasferito in elisoccorso a Messina, dove si trova ricoverato presso il Policlinico; le persone che sono state in contatto con lui sono già state sottoposte al tampone. Ad Alicudi attualmente vi sono una settantina di residenti che hanno chiesto l’intervento dei medici dell’Usca. Intanto nelle altre isole delle Eolie continua a salire il numero dei contagi. Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni manifesta preoccupazione: “sono 130 le persone positive – spiega – e 180 sono in isolamento fiduciario. Il dato ritengo che sia destinato ad aumentare”. Le uniche isole delle Eolie ancora Covid Free rimangono Stromboli, con la piccola frazione di Ginostra, e Filicudi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI