Covid, verso l’obbligo di super green pass per lavorare

Attesa per il consiglio dei ministri che varerà le nuove misure di contrasto della pandemia: le ipotesi in campo

ROMA – In attesa del Cdm di oggi che introdurrà nuove misure di contrasto alla pandemia – si va vero l’obbligo di Super green pass per andare a lavorare – i dati di ieri registrano una netta impennata di contagi e vittime. Il numero di positivi nelle ultime 24 ore – 170.844 – è infatti il più alto raggiunto dall’inizio della pandemia. Mentre il dato di 259 morti è il maggiore dallo scorso 30 aprile. Vertice di Draghi con Bianchi, Speranza e Figliuolo, per fare un punto sulla scuola mentre le Regioni preparano una loro bozza.

Intanto, a livello nazionale – secondo i dati Agenas – il tasso di occupazione di posti letto sale al 19% e, in 24 ore, cresce in 17 regioni. Le situazioni più critiche in Valle d’Aosta (45%), Calabria (31%) e Liguria (30%). I posti letto in terapia

intensiva salgono al 15% a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore, crescono in 9 regioni. Rischio zona arancione per Liguria e Sicilia. Primi lotti di pillole anticovid alle Regioni mentre è corsa ai tamponi rapidi innovativi. Iss, efficacia alta booster dopo 14 giorni. Terza dose di vaccino a 20 milioni di italiani.



