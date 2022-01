Fava, Unci Catania: “Esempio per i giornalisti che denunciano”

"Fare memoria di chi ha dato la propria vita per difendere la legalità e si è battuto contro la criminalità organizzata serve a far vivere ancora i suoi principi".

CATANIA – “Nonostante la pandemia che anche quest’anno ha impedito le iniziative pubbliche, ricordare Pippo Fava nel giorno della sua uccisione rimane un momento significativo per chi crede nella vera lotta alla mafia. Fare memoria di chi ha dato la propria vita per difendere la legalita’ e si e’ battuto contro la criminalità organizzata serve a far vivere ancora i suoi principi”.

Cosi’ in una nota il presidente sezione Unci di Catania Filippo Romeo, che aggiunge: “Fava resta un esempio per tanti giornalisti che, tra mille difficolta’, attacchi e minacce, continuano denunciare e a raccontare quanto di marcio, purtroppo, continua a persistere in questa terra. Ma il 5 gennaio e’ una data simbolo anche per la societa’ civile e per l’intera citta’ di Catania. Celebrarla serve a rinnovare il forte impegno di Fava”.



